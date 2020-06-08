

Лидер партии «Гирчи» поддержал легализацию однополых браков в Грузии

08.06.2020 18:31





Лидер либертарианской партии «Гирчи» («Шишки») Зураб Джапаридзе поддержал легализацию однополых браков в Грузии. Публикацию об этом он разместил 8 июня на своей странице в соцсети Facebook.



«Если существует право регистрации, откуда потом вытекают другие права, оно должно существовать для всех. Независимо от любых признаков», — написал Джапаридзе.



Он таким образом прокомментировал выступление на телеканале «Пирвели» 6 июня председателя партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе. Тот сказал, что не видит необходимости расширять права сексуальных меньшинств в стране, так как они и так «очень хорошо защищены».



Хазарадзе также заявил, что все случаи притеснения представителей ЛГБТ-сообщества связаны не с отсутствием у них прав, а с нарушением закона.



Напомним, партия «Гирчи» выступает также за легализацию наркотиков и отмену государственных субсидий льготникам в стране. На президентских выборах 2018 Джапаридзе набрал 2,26% голосов. Ранее партия «Гирчи» добилась через Конституционный суд отмены наказания употребление марихуаны.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







