

Грузия проводит процедуры, связанные с экстрадицией «Лавасоглы»

08.06.2020 19:53





По информации прокуратуры Грузии, процесс экстрадиции из Турции криминального авторитета Миндии Горгадзе («Лавасоглы») запущен, а связанные с этим вопросы будут обсуждены сегодня с родственниками «вора в законе».



«На основании ходатайства прокуратуры Грузии компетентные органы Турции рассматривают вопрос об экстрадиции в Грузию разыскиваемого Миндии «Лавасоглы». На данном этапе согласно соответствующим международным соглашениям, проводятся процедуры, связанные с его экстрадицией».



Напомним, примерно неделю назад в Батуми начались акции с требованием возвращения криминального авторитета на родину для отбывания им срока заключения. По словам членов семьи Горгадзе, грузинские власти не хотят, чтобы тот находился в местном пенитенциарном учреждении.



Судебный процесс над Миндией Горгадзе в Грузии начался в 2017 году. Сам «Лавасоглы» на тот момент находился в Турции. В июле 2018 года Кутаисский городской суд признал мужчину виновным по факту незаконной криминальной деятельности, организации группового вымогательства, угрозы помешать профессиональной деятельности журналиста, заочно приговорив его к лишению свободы сроком на 12 лет. В апреле 2019 года уже Батумский городской суд приговорил «Лавасоглы» к заключению под стражу сроком на 10 лет.



По словам адвоката Миндии Горгадзе, с 2018 года тот трижды был арестован в Турции, а на сегодняшний день находится в одной из тюрем Стамбула в крайне опасных для жизни условиях. Семья готова купить билеты самостоятельно и вернуть заключенного в Грузию.





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