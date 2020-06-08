

Оппозиция: освобождение Руруа является условием для поддержки конституционных изменений

08.06.2020 21:41

Civil Georgia



Оппозиционные партии Грузии 8 июня опубликовали еще одно совместное заявление, в котором отметили, что условием с их стороны для поддержки конституционных изменений, необходимых для реформы избирательной системы является освобождение «политзаключенного» Георгия Руруа.

Совместное заявление подписали следующие политические лидеры: Григол Вашадзе — Единое национальное движение, Давид Бакрадзе — Европейская Грузия, Хатуна Самнидзе — Республиканская партия, Шалва Нателашвили — Лейбористская партия, Мамука Хазарадзе — Лело для Грузии, Зураб Гирчи Джапаридзе — Гирчи, помилованный недавно президентом Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия и другие.



В совместном заявлении оппозиционные политические партии выразили готовность поддержать «согласованные» конституционные изменения, если «все пункты» Соглашения от 8 марта будут выполнены.



«На фоне правового фиаско», партии выражают «озабоченность» по поводу «дискредитирующей» кампании против Георгия Руруа, которую начали «управляемые» властями СМИ.



Оппозиционные партии «в очередной раз» призывают власти к выполнению обязательств по Соглашению от 8 марта, что, по их оценке, «позволит стране» подготовиться к парламентским выборам 2020 года «в менее поляризованной политической» среде и «укрепит нашу демократическую систему».



Принятие конституционных поправок требует поддержки 113 депутатов. В настоящее время в парламенте насчитывается 149 депутатов, из которых 93 входят в парламентское большинство Грузинской мечты. У Объединенного национального движения есть 7 депутатов в законодательном органе, а в фракцию Европейской Грузии входят 19 депутатов. Фракция Альянса патриотов и социал-демократов состоит из 7 депутатов. Фракция Независимых депутатов насчитывает 6 законодателей. Кроме того, в Парламенте числятся 17 независимых депутатов, которые не входят ни в одну фракцию, в том числе Тамар Чугошвили и Тамар Хулордава, которые покинули правящее большинство после провала конституционных поправок в ноябре прошлого года.



Теоретически, Грузинская мечта (93 депутата) может принять конституционные изменения без поддержки депутатов Национального движения и Европейской Грузии (всего 26 депутатов), если ей удастся поддержать заручиться поддержкой 20 из оставшихся 30 депутатов.



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