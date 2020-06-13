

Депутат Эмзар Квициани покидает партию «Альянс патриотов Грузии»

13.06.2020 13:53





Один из самых скандальных депутатов парламента Грузии Эмзар Квициани объявил, что покидает ряды «Альянса патриотов» и выходит из фракции, сформированной этой партией в законодательном органе. Соответствующее заявление Квициани распространил на своей странице в «Фейсбуке».



Квициани заявляет, что ни на кого не обижен и принял решение о выходе из партии, поскольку «не хочет причинять боль своими безумными решениями своим друзьям, членам «Альянса патриотов»».



«У меня осталось четыре месяца в парламенте, и я хочу потратить их по максимуму. Я не хочу навредить дорогим мне людям своими рискованными поступками. Я ухожу из партии и ухожу из фракции. Я хочу пожелать своим друзьям успехов в политической и личной жизни», — пишет он.



Говоря о планах на будущее, депутат заявил, что намерен «усилить борьбу за сохранение Грузии». «Я хочу встать на путь самопожертвования для сохранения грузин», — добавил он.



«Альянс патриотов», который называют самой пророссийской партией Грузии, по итогам выборов 2016 года получил в парламенте Грузии шесть мест. Квициани состоит в этой партии с 2015 года.



Эмзар Квициани летом 2006 года заявил о неподчинении правительству Грузии и возглавил вооруженное сопротивление властям в Кодорском ущелье, а после неудачи бежал на территорию Абхазию, а затем в Россию.



После смены власти в Грузии, в феврале 2014 года Квициани вернулся в Тбилиси, был задержан в аэропорту, предстал перед судом и в ноябре того же года был признан виновным в создании незаконного вооруженного формирования и организации военного мятежа и приговорён к 12 годам лишения свободы. 28 января 2015 года был освобожден из зала суда решением Кутаисского апелляционного суда.



В парламенте девятого созыва Квициани несколько раз становился инициатором конфликтов и потасовок. Он был автором инициативы об изъятии из законодательства терминов «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность», а также требовал запрета на ношение хиджаба в общественных местах.



В сентябре 2019 года Квициани устроил драку с гражданскими активистами, которые проводили у здания парламента акции против российской агрессии и назначения Георгия Гахария премьер-министром Грузии.



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