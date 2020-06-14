

О Грузии рассказали в специальном выпуске National Geographic

14.06.2020 17:22





О Грузии рассказали в специальном выпуске National GeographicТБИЛИСИ, 14 июня — Новости-Грузия. О Грузии рассказали в специальном выпуске журнала National Geographic – «Все национальные парки Европы» (Complete National Parks of Europe). Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.



Специальный выпуск National Geographic поступил в продажу в конце февраля текущего года. В нем рассказывается о 460 национальных парках, исторических местах и самых живописных пеших маршрутах Европы – от побережья Хорватии до высокогорья Шотландии.



Сами авторы позиционируют Complete National Parks of Europe, как «всеобъемлющее руководство» для путешественников. Спецвыпуск состоит из 560 страниц, где читатели могут найти карты, советы и множество фотографий.



«Красивая и загадочная страна, которая расположена на пересечении двух континентов, стремится к европейскому будущему, сохраняя при этом очарование и традиции азиатского прошлого. Грузия – глубоко верующая страна, по которой разбросаны древние церкви… Регионы Сванети, Тушети и Хевсурети не имеют равных по своей суровой красоте и теплому гостеприимству», — приводят в пресс-службе МИД выдержки из статьи о Грузии.



Как отмечают в ведомстве, материал был подготовлен при поддержке посольства Грузии в Ирландии и Национальной администрации туризма. В августе 2019 года они организовали приезд в Грузию редактора National Geographic Traveler Джастина Кавана. Вместе с фотографом издания он объездил разные регионы страны, подготовив материал о Грузии и снимки для спецвыпуска.



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