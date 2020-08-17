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Акция по бесплатной выдаче гражданам удостоверений личности продлится до 1 ноября 2020 года
17.08.2020 15:06
В рамках акции для отдельных категорий граждан, с целью выдачи бесплатно нового удостоверения личности, председателем агентства по развитию государственной службы Зурабом Саникидзе, был вручен подарок стотысячному гражданину Левану Циклаури.
"Юбилейному" клиенту был лично вручен биометрический паспорт гражданина Грузии и считыватель ID-карточки.
Целью акции является усовершенствование избирательных списков, улучшение базы данных агентств и обеспечение граждан современным, надежным электронным документом.
«Целью акции является максимальное усовершенствование избирательных списков, выдачи надежных и квалифицированных электронных удостоверений личности. Эта акция касается определенных категорий людей, в частности, тех, у кого нет действующего электронного документа, и тех, у которых до первого ноября будет аннулирован подобный документ», - заявляет председатель агентства по развитию государственной службы Зураб Саникидзе.
Акция по бесплатной выдаче гражданам удостоверений личности длится с 2019 года и продолжится до 1 ноября 2020 года.
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