

Акция по бесплатной выдаче гражданам удостоверений личности продлится до 1 ноября 2020 года

17.08.2020 15:06





В рамках акции для отдельных категорий граждан, с целью выдачи бесплатно нового удостоверения личности, председателем агентства по развитию государственной службы Зурабом Саникидзе, был вручен подарок стотысячному гражданину Левану Циклаури.



"Юбилейному" клиенту был лично вручен биометрический паспорт гражданина Грузии и считыватель ID-карточки.



Целью акции является усовершенствование избирательных списков, улучшение базы данных агентств и обеспечение граждан современным, надежным электронным документом.



«Целью акции является максимальное усовершенствование избирательных списков, выдачи надежных и квалифицированных электронных удостоверений личности. Эта акция касается определенных категорий людей, в частности, тех, у кого нет действующего электронного документа, и тех, у которых до первого ноября будет аннулирован подобный документ», - заявляет председатель агентства по развитию государственной службы Зураб Саникидзе.



Акция по бесплатной выдаче гражданам удостоверений личности длится с 2019 года и продолжится до 1 ноября 2020 года.



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