

Лидеры ЕС сегодня обсудят события в Беларуси

19.08.2020 10:21





Лидеры ЕС сегодня обсудят события в Беларуси. Саммит пройдет в режиме видеоконференции.



Как говорится в заявлении президента Европейского совета Шарля Мишеля, произошедшее в Беларуси недопустимо.



«Выборы 9 августа не были свободными и справедливыми. Дальнейшее насилие против мирных демонстрантов шокирует и заслуживает осуждения. Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности. ЕС начал работать над санкциями. Народ Беларуси имеет право сам определять свое будущее. Для этого насилие должно прекратиться и начаться мирный и инклюзивный диалог. Белорусские власти должны отражать волю народа. Не должно быть внешнего вмешательства», — говорится в заявлении Шарля Мишеля.



Протесты в Беларуси начались после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов 9 августа.



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