

У оппозиции нет плана насчет возможного коалиционного правительства

20.08.2020 13:13





До парламентских выборов Грузии осталось всего два месяца. Тем не менее, остается неясным как оппозиция будет формировать коалиционное правительство, если ей представится такая возможность.



Данный вопрос особенно актуален в свете того, что кандидатом «Единого национального движения» на пост премьера был неоднократно назван экс-президент Михеил Саакашвили. Часть других оппозиционных партий уже отказалась в его поддержке.



Если оппозиция не сможет договориться и последует кризис, в худшем случае усилится нигилизм поддерживающих ее граждан — рассказывает «Нэтгазети» бывший политик Давит Зурабишвили и отмечает, что скорее всего даже в самой оппозиции не знают, каким образом сформируют правительство.



«Национальное движение» vs «Европейская Грузия»



Гипотетическая расстановка сил в новом правительство стала поводом разногласии между «Национальным движением» и «Европейской Грузией».



Все началось с заявления Давида Бакрадзе — бывшего «национала» и нынешнего лидера «Еврогрузии». В эфире телеканала «Рустави 2» он заявил, что в его партии не желают видеть Михеила Саакашвили, бывшего генпрокурора Зураба Адеишвили и экс-министра МВД Вано Мерабишвили в составе нового правительства.



Одна из лидеров партии «Националов» Саломе Самадашвили отреагировала на заявление Бакрадзе — «это дорого обойдется вам, и вашим партийцам». Коллега Самадашвили Хатия Деканоидзе заметила, что Адеишвили и Мерабишвили вовсе не хотят быть в новом правительстве, а упоминание вместе с ними Михеила Саакашвили сочла непонятным.



Саакашвили — новый премьер-министр?



По информации «Нэтгазети» кандидатом на пост премьера от «Национального движения» назовут как раз Михеила Саакашвили [однако, могут возникнуть технические проблемы из-за его уголовного преследования и неимения гражданства Грузии — ред.]. В партии эту информацию не подтверждают, предлагают свой сценарии, а в сентябре обещают назвать членов «теневого правительства».



«У кого из оппозиции будет больше всех голосов, тот и назовет кандидата в премьер-министры. Есть два варианта: либо входишь в коалицию с «Национальным движением», либо с Бидзиной Иванишвили [миллиардер и лидер правящей партии «Грузинская мечта». Коалицию с ним «Еврогрузия» исключает — ред.]», — рассказывает Хатия Деканоидзе. Подобные заявления делают и ее партийцы. В Европейской Грузии такой нарратив считают «вредоносным» и говорят, что таким образом «националы» помогают «Грузинской мечте».



Мнение других партии



В партии «Лело» банкира Мамуки Хазарадзе говорят, что не рассматривают «сотрудничество в двухполюсном формате ни с нынешним, ни с предыдущим правительством», но от большей конкретики воздерживаются.



Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» [груз. «Агмашенебели» переводится как строитель. Агмашенебели — титул царя Давида IV «Строителя» — ред.] Гиорги Вашадзе настаивает, что сам будет бороться за кресло премьера, а кто в нем должен сидеть предстоит решить народу.



Нино Бурджанадзе, бывший председатель парламента и бывший соратник Саакашвили исключает возможность сотрудничества, если для формирования правительства «Националам» не будет хватать голосов ее партии, но не выступает против «обще-оппозиционной» коалиции.



В партии «Гирчи» отвечают, что разговор на эту тему будет иметь смысл после выборов и выяснения расстановки сил. По словам одного из лидеров партии Иаго Хвичия, сотрудничать они собираются с тем субъектом, который будет с большей усердностью проводить их политику «больше свободы».



Каким образом формируется правительство?



Партия с наибольшим количеством мандатов выдвинет кандидата в премьер-министры Грузии. Ему необходимо заручиться поддержкой минимум 76 депутатов из 150.



Если он ее не получит, то нового кандидата представит как минимум 51 депутата.



Если поддержку не получит и он, назначаются досрочные выборы, которые проведут через шесть месяцев. Избирательная система не поменяется — 120 депутатов изберут по партийным спискам, а 30 в мажоритарных округах.





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