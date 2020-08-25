

НПО призвали власти Грузии сделать безопасность на дорогах приоритетом

25.08.2020 15:28





«Безопасность на дорогах должна стать приоритетом страны» — под таким девизом сегодня состоялась акция возле здания Госканцелярии Грузии. Организаторы акции – неправительственные организации, которые требуют, чтобы власти уделяли больше внимания этому вопросу.



В минувшее воскресенье в высокогорном крае Хевсурети произошла автоавария – микроавтобус с туристами, въезжая в поворот, потерял управление, сошел с дороги, врезался в стоявший на обочине строительный джип, после чего обе машины сорвались в обрыв с высоты 80 метров. В микроавтобусе находились 20 человек, погибли 17, в том числе водитель и гид. Выжили только три женщины в возрасте до 30 лет, которые в критическом состоянии доставлены в реанимацию Тбилисской Первой университетской клиники.



МВД расследует аварию по статье 276 Уголовного кодекса Грузии. В память о жертвах трагедии 25 августа объявлено в Грузии днем траура.



В акции приняли участие фонд «Партнерство за дорожную безопасность», «Альянс Грузии для безопасных дорог», «Ассоциация транспорта и дорог Грузии», «Урбанистическая лаборатория» и движение «Мой город меня убивает».



Руководитель фонда «Партнерство за дорожную безопасность» Гела Квашилава в интервью телекомпании «Пирвели» назвал популяризацию внутреннего туризма «хроникой объявленной смерти», поскольку никто не следит за исправностью автомобилей, соблюдением дорожной безопасности:



«В соцсетях можно встретить предложения посетить Шатили за 5-10 лари. Ни о какой безопасности речи нет. Я призываю правительство запретить эти дешевые туры до тех пор, пока не будут приняты дополнительные нормы дорожной безопасности и правила для транспортировки пассажиров. Сейчас все выражают соболезнования, но премьер-министр, в первую очередь, должен создать чрезвычайный штаб, который, как в случае с коронавирусом, ежедневно будет рассматривать вопросы дорожной безопасности. Для нас «корона» – именно это».



Представители профильных НПО призывают правительство начать кампанию по повышению ответственности турагентств и сознательности граждан.



По словам представителей общественных организаций, необходимо создать специальную комиссию, которая будет координировать действия министерств внутренних дел, экономики и инфраструктуры.



НПО также потребовали от правительства проводить систематические проверки транспортных средств, находящихся в распоряжении туристических агентств.



По данным МВД, в Грузии только за первое полугодие 2020 года в автоавариях погибли 203 человека, пострадали около трех тысяч. Чаше всего причиной аварий становится выезд на встречную полосу движения и нарушение правил обгона (маневрирования), на втором месте — управление автомобилем в нетрезвом виде.



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