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Президент Казахстана выразил соболезнования руководству Грузии в связи с автокатастрофой в Шатили
25.08.2020 21:05
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил руководству Грузии телеграмму соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате автокатастрофы, произошедшей на горной дороге близ Шатили в Грузии, сообщает Akorda.kz.
«Разделяя боль невосполнимой утраты в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному народу Грузии и семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в этом трагическом происшествии», – говорится в телеграмме.
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