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Гоциридзе: Назвать Саакашвили кандидатом в премьеры было бы логичным
27.08.2020 17:21
«Обсуждение по поводу кандидата на пост премьер-министра будет отдельно. Назвать Саакашвили кандидатом в премьеры было бы логичным», - заявил «IPN» председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, отвечая на вопрос о том, назовет ли «Национальное движение» бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.
По словам Гоциридзе, в ближайшие дни партия примет решение называть или нет теневой кабинет. Как он отметил, этот вопрос ранее уже обсуждался политсоветом, и было решено вернуться к этому вопросу.
«…В ближайшие дни уже будет известно окончательное решение, в том числе и по кандидату в премьер-министры. Можно сказать, что большинство склонялось к идее назвать теневой кабинет, однако необходимо подтверждение в виде окончательного решения. Конкретная дата, когда именно станет известно решение, не имеет значения. Это произойдет тогда, когда будет более целесообразно для повышения заряда кампании. Что касается конкретно вопроса в связи с Михеилом Саакашвили, то ничего в этом смысле не исключается, однако назвать Саакашвили было бы логичным», - заявил Гоциридзе.
Бывший президент Грузии, председатель исполкома Совета реформ Украины Михеил Саакашвили опубликовал в социальной сети заявление, в котором извиняется перед населением Грузии за свои ошибки и говорит, что возвращается в Грузию.
По заявлению заявила министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, по возвращении Саакашвили в страну, прямо на границе его ждет процедура задержания и тюрьма.
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