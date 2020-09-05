

Гамкрелидзе: Закрывать Батуми и Аджарию из-за коронавируса не планируется

05.09.2020 17:40





Несмотря на серьезный рост случаев инфицирования коронавирусом, введение строгих карантинных мер и закрытие Батуми не планируются. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



«Никакого закрытия Батуми и Аджарии не будет. У нас нет такого [большого] количества случаев, чтобы принимать какие-то радикальные меры. Продолжаются расширенные исследования, и они расширятся еще больше», — сказал он.



По словам руководителя NCDC, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией на черноморском побережье был ожидаем. Он отметил, что в условиях закрытых границ внутренний туризм в стране активизировался – практически каждый второй житель Грузии провел отпуск в Аджарии.



«Этим летом, а особенно в августе, в Аджарии наблюдалась очень большая мобильность, туда приехала почти половина Грузии. Это даже хорошо. Люди отдохнули, внутренний туризм расширился, но регуляции необходимо соблюдать», — заявил он.



Гамкрелидзе заверил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация полностью контролируется как в Аджарии, так и во всей Грузии. Он считает, что «никаких оснований для паники нет, однако ситуация требует внимания».



Глава NCDC призвал всех людей, находящихся в Аджарии, пройти бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус. Сделать это можно в полевых медпунктах на батумском бульваре и на набережной Кобулети.



За последние сутки в Грузии было зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом, из них 13 выявлены в Аджарии.



Сегодня в Батуми проходит конференция под названием «Коронавирус в Грузии и мире». Семинар был организован при содействии грузинских отделений Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Агентства международного развития США (USAID). Участники говорили, в том числе и о и ситуации с распространением коронавируса в Аджарии. Также они обсудили меры которые должны принимать медработники, чтобы минимизировать возможность инфицирования своих пациентов и окружающих.



Первый зараженный коронавирусом был выявлен в стране 26 февраля.



С тех пор в Грузии лабораторно подтвержден 1 621 случай инфицирования коронавирусом. Еще 41 гражданин Грузии был доставлен на лечение из-за границы. От последствий коронавирусной инфекции в стране скончались 19 человек.



Количество выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на восемь и сейчас составляет 1 302 – это 80% от общего числа фактов Covid-19 в Грузии.



В карантине остаются более 6,2 тысячи граждан, а под наблюдением врачей в стационарах – 289 человек.



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