

«Новичок» и его последствия для России

07.09.2020 12:00



Сергей Михеев



Есть такое высказывание – «умный учится на чужих ошибках, дурак – на своих». Вот к какой категории относимся мы, трудно понять – мы даже своих не замечаем, или не хотим замечать. Только начали всемирной пандемией перекрывать наши внешнеполитические провалы, как сразу-же вляпались в новый скандал – отравили главного оппозиционера Навального. Отравили химическим оружием. Нет, чтобы подсыпать вещество, которое вызывает диарею, недомогание, или еще что-то в этом роде, но нет – нам обязательно нужно что бы человек умер, при том - в страшных муках. Это своего рода демонстративная казнь. Но мы забываем, что в сегодняшнем мире этого просто так никто не оставит. Последует жесткая реакция и обернется для нас, для России очередными санкциями. Хотя это не волнует ни нашего президента, ни наших чиновников в лампасах. Ведь страдать будем мы – народ, а не они.



На днях канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, что Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Меркель в своём заявлении назвала Навального жертвой преступления, которого хотят заставить замолчать. Она призвала Москву дать разъяснения по поводу отравления оппозиционера и провести соответствующее расследование. Меркель также отметила, что реакция западных стран будет зависеть от действия правительства России, будет ли она реально способствовать расследованию. Канцлер германии известна своими осторожными, сдержанными и взвешенными высказываниями в адрес России и лично Путина, поэтому такое громкое заявление буквально потрясло весь мир. Вслед за Меркель, лидеры европейских стран выразили своё возмущение в связи с отравлением Навального и призвали Россию к быстрому расследованию случившегося. Они так же намерены разработать единую позицию и последующие действия, включая соответствующие санкции, в связи с отравлением Навального. После этих заявлений выступил глава МИД Германии Хайко Мааси и призвал Москву в кратчайшие сроки начать расследование по делу Навального. Он также заявил, что если Россия не отреагирует на призывы глав Европейских государств, то это станет доказательством причастности России к преступлению. Мааси пригрозил Москве, что Германия может пересмотреть своё отношение к «Северному потоку 2».



Весь демократичный мир пристально смотрит на Россию и ждёт от неё соответствующих действий, в первую очередь, начала расследования. А что у нас? Как и ожидалось, Путин и его команда делают вид, что ничего серьёзного не происходит, что Навальный ничего из себя не представляет, он не серьёзная фигура и поэтому, всё происходящее к ним не относится. Наши политики и чиновники даже не произносят имя Навального, называя его то «блогером», то «активистом», то «гражданином», а недавно Песков цинично назвал его - «Берлинский пациент». То, что не произносят имя Навального, это не ново. Это с подачи Путина, у которого развилась фобия к Навальному. Как-будто произнеси Путин вслух имя Навального, тот превратится в нечто непобедимое и одолеет его. Это всё страхи нашего бесстрашного президента. Именно эти страхи и подтолкнули его устранить реального оппонента, в чём все здравомыслящие люди однозначно уверены. Физическое устранение политических противников путём силовых методов, в том числе отравлением, стало фирменным знаком Путина, который уже легко узнаваем. Наша с вами «Путинская Россия» стала достойным продолжателем зловещих традиций Царской России, а впоследствии Советской России, где устранение, в том числе путём отравления, противников и оппонентов считалось обычным делом. Наш президент усовершенствовал полученное зловещее наследство, сделав неотъемлемой частью государственной политики. В период правления Путина, с целью устранения оппонентов были организованы десятки убийств и покушений на убийства, в том числе и с использованием «Новичка». Они всем хорошо известны, поэтому не буду их перечислять, и случай с Навальным точно вписывается в эту картину.



Запад призывает Россию всего лишь начать расследование и это, в первую очередь, должно быть в интересах Путина, чтобы доказать свою непричастность к делу Навального, если, конечно, он в действительности не причастен. Однако, все действия наших политиков и их приспешников доказывают обратное. Песков даже заявил, что когда Навального вывозили из России, отравляющее вещество не было выявлено. По мнению Пескова получается, что Навального отравили в Берлине? Деятели рангом пониже, такие как Захарова, Луговой, Зюганов, Слуцкий, Симонян и другие, начали проталкивать версию, что это проделки ЦРУ, так как яд обнаружил бундесвер, а он подчиняется США. Всё это происходит потому, что США заинтересованы в остановке «Северного потока 2». Ну что тут можно сказать – «железная логика». А комментарий Лугового это просто кощунство, на руках которого кровь Литвиненко, и он ещё смеет что-то говорить про отравления. Тут на помощь подоспел и Лукашенко со своим радио спектаклем. Он на весь мир гордо заявил, что имеет перехват разговора Берлина с Варшавой, который доказывает, что никакого отравления не было и всё это придумано во вред России. Ну, с Лукашенко всё понятно, он в агонии и забыв всякую гордость, старается подползти к Путину. Нет ну надо было до такого додуматься – «КГБ Беларуси перехватил телефонный разговор между Берлином и Варшавой»! Если серьезно вдуматься в эти слова, то получается, что Минск прослушивает мобильные телефоны первых лиц иностранных государств, или же закрытые каналы телефонной связи… Хоть один здравомыслящий поверит в это?! Если это правда, то получается «Батька» с потрохами сдал российские «явки и пароли».



Пару дней назад НАТО потребовала от России раскрыть программу работы над «Новичком». Вот в чём главная загвоздка! Расследование дела Навального за собой влечёт и другие дела. Надо будет ответить на следующие вопросы:

1. Откуда появился «Новичок»;

2. Выполняет ли Россия подписанное соглашение об уничтожении боевого химического оружия, в числе которого и «Новичок»;

3. Хранится или нет в России боевое химическое оружие;

4. Ведутся в России новые разработки боевого химического оружия?



После расследования станет известно, что в России имеется боевое химическое оружие, в том числе и «Новичок», оно вовсе не уничтожено и применяется для устранения политически неугодных лиц. В очередной раз, будет доказано, что подписанные договора и соглашения для Путина только бумажки, что он и не думает их выполнять. Так же станет явным, что нельзя верить России и его правительству потому, что мы всегда врем.



Ясно, что наш президент ни на какое расследование не пойдёт, в крайнем случае все будет формальным. Тогда всплывет правда и западные страны будут вынуждены ввести против нас – России - санкции, в том числе экономические, и проект «Северный поток 2» окончательно пойдет под откос. На сей раз, эти санкции будут серьёзными и они, в первую очередь, отразятся на нас –на простых гражданах нашей страны. Путин и его команда могут почувствовать лишь «небольшой дискомфорт», а мы получим ощутимый удар. Многие из нас это хорошо понимают и не хотят с этим мириться. Доказательством тому является серьёзное общественное единодушие, проявленное в случае с Навальным. Общественность потребовала от властей дать разрешение на вывоз Навального за границу на лечение. Наряду с призывами европейских лидеров, именно требование нашей общественности сыграло решающую роль и вынудило Путина дать разрешение на вывоз Навального в Берлин. Только народное единодушие может помешать Путину творить зло в стране! Только народ может сказать ему, что Россия не принадлежит ему, а принадлежит нам, народу России и мы не позволим ему уничтожить будущее наших детей! Мы – Россия - не должны быть изгоем, а должны быть частью цивилизованного и демократического общества, это наше будущее!



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