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Вопрос о переносе даты выборов в Грузии не рассматривается – Гахария
11.09.2020 17:39
Вопрос о переносе даты парламентских выборов в Грузии, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, в правительстве не рассматривается. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 11 сентября на брифинге сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.
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«Изменение даты выборов или какие-либо изменения в избирательном процессе на повестке дня категорически не стоят», — сказал глава правительства.
Он добавил, что не планируется вводить никаких ограничений, которые напрямую повлияют на экономику.
Напомним, выборы в Грузии назначены на 31 октября. В стране официально начался предвыборный период.
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