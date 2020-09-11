

Вопрос о переносе даты выборов в Грузии не рассматривается – Гахария

11.09.2020 17:39





Вопрос о переносе даты парламентских выборов в Грузии, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, в правительстве не рассматривается. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 11 сентября на брифинге сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария.



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«Изменение даты выборов или какие-либо изменения в избирательном процессе на повестке дня категорически не стоят», — сказал глава правительства.



Он добавил, что не планируется вводить никаких ограничений, которые напрямую повлияют на экономику.



Напомним, выборы в Грузии назначены на 31 октября. В стране официально начался предвыборный период.



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