

«Европейская Грузия» обещает вернуть парламнет в Кутаиси

13.09.2020 11:26





«Европейская Грузия» представила жителям Кутаиси мажоритарного кандидата партии Отара Кахидзе. По словам Отара Кахидзе, несколько лет назад члены «Европейской Грузии» уже принесли Кутаиси переломные изменения переносом парламента в Кутаиси и строительством аэропорта.



Кахидзе отметил, что власть «Грузинской мечты» принесла Кутаиси лишь тяжелый экономический кризис. Кроме того, мажоритарный кандидат коснулся конкретных планов, которые намерена реализовать «Европейская Грузия».



«Лидеры «Европейской Грузии» уже принесли этому городу кардинальные изменения, перенос парламента Грузии и введение в действие аэропорта в Кутаиси были инициативой именно членов нашей партии. К сожалению, власть Иванишвили отняла у этого города надежду и перспективу, но это изменится, и «Европейская Грузия» снова принесет этому городу переломные изменения. Парламент полностью переедет в этот город, он станет политическим центром Грузии. Аэропорт Кутаиси заработает полноценно, и к концу года Кутаиси примет более миллиона туристов. Кроме того, в аэропорту добавится грузовой терминал, чтобы в полной мере был использован экспортный потенциал этого города. Кутаиси будет городом, который не будет погружен в непотизм и коррупцию. Этому городу будет дано настоящее самоуправление. Это переломные изменения, который принесет «Европейская Грузия»», - сказал Отар Кахидзе.



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