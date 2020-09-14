

Правительство Грузии не будет объявлять полный карантин и режим ЧП

14.09.2020 15:23





У грузинских властей нет планов по объявлению полного карантина и чрезвычайного положения, – заявила глава аппарата правительства Натия Мезвришвили после заседания межведомственного Координационного совета.



«Мы с уверенностью можем сказать, что полноценный карантин не планируется, мы не собираемся объявлять чрезвычайное положение, правительство сегодня полностью контролирует ситуацию. Однако не следует забывать, что количество инфицированных растет и нам нужно быть особенно осторожными. Хотя ситуация находится под контролем, мы должны делать все возможное, мы должны держаться на расстоянии, мы должны максимально воздерживаться от участия в ненужных собраниях», – сказала Мезвришвили. Главу аппарата правительства цитирует Первый канал Грузии.



Сегодня же глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что «Грузия пока остается в зеленой зоне» – несмотря на рост числа случаев коронавируса.



За минувшие сутки в Грузии выявили 165 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. По данным правительственного портала Stopcov.ge, общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения достигло 2 392. Активных случаев инфекции в Грузии сейчас меньше тысячи.



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