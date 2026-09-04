За последние три года выявлены 20 727 случаев несоответствия выхлопных газов автотранспорта установленным нормам

04.09.2026 11:05





Департамент экологического надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии с целью сокращения загрязнения атмосферного воздуха транспортным сектором с 4 сентября 2023 года осуществляет контроль за выхлопными газами транспортных средств, движущихся по дорогам четырех крупнейших городов страны — Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми. Об этом сообщает Департамент экологического надзора.



По данным департамента, с начала мониторинга и по сегодняшний день его сотрудники выявили 20 727 случаев несоответствия выхлопных газов автотранспортных средств установленным нормам.



Из выявленных нарушений 11 273 зафиксированы в Тбилиси, 3 627 — в Батуми, 3 366 — в Кутаиси и 2 461 — в Рустави.



«18 032 нарушения были совершены физическими лицами, а 2 695 случаев — юридическими лицами. В зависимости от типа транспортного средства 12 109 нарушений приходятся на легковые автомобили, 7 905 — на микроавтобусы, 694 — на грузовые автомобили, 18 — на автобусы и 1 — на экскаватор.



На основании анализа, проведенного спустя несколько месяцев после начала контроля за выхлопными газами автотранспортных средств, департамент приступил к усилению своих контрольных возможностей. Было увеличено количество экипажей, департамент приобрел гибридные автомобили, а экипажи оснастили соответствующими измерительными приборами. Для повышения профессиональных навыков сотрудников также периодически проводится их дополнительное обучение.



В результате расширения возможностей сотрудники департамента получили возможность проверять большее количество локаций и транспортных средств, что привело к увеличению числа выявленных нарушений. В частности, в 2024 году департамент выявил 5 562 случая несоответствия выхлопных газов автотранспортных средств установленным нормам, в 2025 году — 6 016, а за 8 месяцев 2026 года — 6 105 нарушений. Из них 743 случая были зафиксированы только в августе.



По истечении трех лет с начала мониторинга в целях совершенствования механизмов контроля за выхлопными газами и повышения эффективности процесса в департаменте служба контроля за выхлопными газами была выделена в отдельное структурное подразделение, что обеспечит еще более эффективное и оперативное осуществление контрольных мероприятий», — говорится в сообщении Департамента экологического надзора.







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