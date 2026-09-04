Общая сумма средств, возмещенных потребителям поставщиками платежных услуг, составила 426 тысяч лари

04.09.2026 11:29





По состоянию на август текущего года комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии в рамках своей деятельности рассмотрела и приняла к производству 150 жалоб, поступивших по спорам между потребителями и поставщиками платежных услуг. Об этом сообщает Национальный банк.



По данным ведомства, из них 125 споров уже завершены, а 25 находятся на стадии рассмотрения и расследования.



«Следует отметить, что в последнее время количество обращений граждан в комиссию значительно увеличилось, чему способствовали законодательные изменения. Согласно изменениям, стоимость предмета спора, в пределах которой комиссия уполномочена рассматривать жалобы потребителей, была увеличена с 50 000 до 100 000 лари. Жалобы, поданные потребителями, в большинстве случаев связаны с платежными операциями, осуществленными с их счетов, с которыми потребители не согласны.



При этом в соответствии с положительными решениями, принятыми комиссией, общая сумма средств, фактически уже возмещенных/зачисленных потребителям, составляет 426 тысяч лари.



На данном этапе общая стоимость текущих споров составляет 400 тысяч лари, а объем средств, которые в соответствии с решениями комиссии поставщики еще должны возместить потребителям, составляет 393 тысячи лари.



В общей сложности за весь период деятельности комиссии сумма средств, требуемых по поступившим жалобам, составляет 1 миллион 645 тысяч лари.



Комиссия по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии представляет собой быстрый, эффективный и бесплатный механизм рассмотрения споров для потребителей. Цель комиссии — защита прав пользователей платежных услуг, обеспечение справедливого отношения к ним и укрепление доверия потребителей к цифровым платежам.



Комиссия является независимым органом, а ее создание связано с обязательствами, взятыми Грузией в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом.



Потребитель вправе обратиться с жалобой в комиссию по рассмотрению споров при Национальном банке Грузии, если считает, что имели место неавторизованные операции (осуществленные без его согласия), проведенные с использованием платежной карты, интернет-банка, мобильного банка и других средств, нарушение срока проведения платежной операции, неправильно выполненная операция, неправомерное списание комиссии за операцию и другие подобные случаи», — говорится в распространенной НБГ информации.







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