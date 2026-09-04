Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Между Грузией и Японией подписан меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации


04.09.2026   11:11


Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и парламентский заместитель министра цифровой трансформации Японии Хидэто Кавасаки подписали меморандум о сотрудничестве «между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Цифровым агентством Японии о сотрудничестве в сфере цифровизации». Об этом сообщает министерство экономики Грузии.

По информации ведомства, Тамар Иоселиани заявила, что целью правительства Грузии является развитие в стране современной, безопасной и инновационной цифровой экосистемы, которая включает как дальнейшее совершенствование государственных услуг, так и укрепление цифровой экономики, внедрение новых технологий, ответственное использование искусственного интеллекта и содействие более активному сотрудничеству между государственным и частным секторами.

«В этом процессе для нас особенно ценен опыт такой страны, как Япония, которая обладает значительным практическим опытом как в сфере цифрового управления, так и в развитии передовых технологий и их интеграции в экономические и общественные процессы», — отметила Тамар Иоселиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна