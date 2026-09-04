Между Грузией и Японией подписан меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации

04.09.2026 11:11





Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Тамар Иоселиани и парламентский заместитель министра цифровой трансформации Японии Хидэто Кавасаки подписали меморандум о сотрудничестве «между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Цифровым агентством Японии о сотрудничестве в сфере цифровизации». Об этом сообщает министерство экономики Грузии.



По информации ведомства, Тамар Иоселиани заявила, что целью правительства Грузии является развитие в стране современной, безопасной и инновационной цифровой экосистемы, которая включает как дальнейшее совершенствование государственных услуг, так и укрепление цифровой экономики, внедрение новых технологий, ответственное использование искусственного интеллекта и содействие более активному сотрудничеству между государственным и частным секторами.



«В этом процессе для нас особенно ценен опыт такой страны, как Япония, которая обладает значительным практическим опытом как в сфере цифрового управления, так и в развитии передовых технологий и их интеграции в экономические и общественные процессы», — отметила Тамар Иоселиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





