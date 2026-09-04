Шарашидзе: Мне сложно поверить, что у Гарибашвили не было фактов

04.09.2026 12:23





Честно говоря, сложно поверить, что у Ираклия Гарибашвили не было никаких фактов, и он использовал трагическую смерть человека в политических целях, — заявил в беседе с журналистами депутат партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе, комментируя допрос нескольких лиц на основании заявлений прокуратуры по делу Лазаре Джорбенадзе.



По его словам, Ираклий Гарибашвили думает о спасении собственной шкуры и своей судьбы.



«Если, согласно заявлению правящей команды, это были грязные политические попытки, то почему они сами используют этот вопрос? — Честно говоря, мне трудно поверить, что у Ираклия Гарибашвили не было никаких фактов, и он использовал трагическую смерть человека в политических целях. Если это было так, то и комментарий излишен. Мне трудно в это поверить, но пока вырисовывается именно такая картина, поскольку, если у тебя нет информации, ты не можешь сотрудничать со следствием, тогда почему ты озвучиваешь столь важное обвинение? — На эти вопросы Гарибашвили должен дать ответы. К сожалению, Гарибашвили думает о спасении собственной шкуры и своей судьбы. Насколько успешно ему это удаётся и допускает ли он ошибки — это уже его решение, и это будет видно. К сожалению, «Мечта» хорошо пользуется всем этим. Сегодня существует множество вызовов — начиная с оккупации и заканчивая экономикой, а первый вопрос касается именно этой темы», — заявил Шарашидзе.





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