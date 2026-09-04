Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шарашидзе: Мне сложно поверить, что у Гарибашвили не было фактов


04.09.2026   12:23


Честно говоря, сложно поверить, что у Ираклия Гарибашвили не было никаких фактов, и он использовал трагическую смерть человека в политических целях, — заявил в беседе с журналистами депутат партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе, комментируя допрос нескольких лиц на основании заявлений прокуратуры по делу Лазаре Джорбенадзе.

По его словам, Ираклий Гарибашвили думает о спасении собственной шкуры и своей судьбы.

«Если, согласно заявлению правящей команды, это были грязные политические попытки, то почему они сами используют этот вопрос? — Честно говоря, мне трудно поверить, что у Ираклия Гарибашвили не было никаких фактов, и он использовал трагическую смерть человека в политических целях. Если это было так, то и комментарий излишен. Мне трудно в это поверить, но пока вырисовывается именно такая картина, поскольку, если у тебя нет информации, ты не можешь сотрудничать со следствием, тогда почему ты озвучиваешь столь важное обвинение? — На эти вопросы Гарибашвили должен дать ответы. К сожалению, Гарибашвили думает о спасении собственной шкуры и своей судьбы. Насколько успешно ему это удаётся и допускает ли он ошибки — это уже его решение, и это будет видно. К сожалению, «Мечта» хорошо пользуется всем этим. Сегодня существует множество вызовов — начиная с оккупации и заканчивая экономикой, а первый вопрос касается именно этой темы», — заявил Шарашидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна