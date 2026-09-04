Ни один из свидетелей не подтверждает, что Элизбарашвили имел при себе огнестрельное оружие - адвокат

04.09.2026 12:53





Тбилисский городской суд сегодня рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена Тамаза Элизбарашвили. Прокуратура требует заключения под стражу, однако сторона защиты с этим не согласна.



Как заявил журналистам адвокат Лексо Свимонишвили, он считает, что его подзащитный Тамаз Элизбарашвили вообще не должен подвергаться мере пресечения, однако в качестве альтернативы суду защита предложит залог.



Лексо Свимонишвили заявляет, что основанием для официального начала расследования против Тамаза Элизбарашвили стало оперативное обращение в правоохранительное ведомство. По словам адвоката, Тамаз Элизбарашвили не признаёт предъявленного обвинения, которое касается угрозы убийством и причинением вреда здоровью.



«Если бы прокуратура была уверена в том, что у Тамаза Элизбарашвили было оружие, ему предъявили бы обвинение в незаконном ношении оружия. Все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.



В деле семь потерпевших. Прокуратура является стороной обвинения и опубликовала кадры, которые, по её мнению, должны были укрепить предъявленное обвинение, однако общество увидело, что на этих кадрах ничего противозаконного не видно. Кадры прокуратуры я тоже недавно посмотрел, где якобы Тамаз Элизбарашвили, предположительно, угрожает оружием. Оружия нигде не видно, и ни один свидетель не подтверждает, что Тамаз Элизбарашвили имел при себе огнестрельное оружие», — заявил адвокат.



Прокуратура Грузии предъявила Тамазу Элизбарашвили обвинение по факту угроз. По информации следствия, 30 августа текущего года в одном из ресторанов Тбилиси между Элизбарашвили и потерпевшим произошёл словесный конфликт из-за комментария, написанного в социальной сети. По информации ведомства, Элизбарашвили угрожал потерпевшим убийством и причинением вреда здоровью, а позднее вернулся на место с оружием с целью осуществить угрозу и пытался проникнуть в ресторан. Согласно заявлению прокуратуры, 31 августа обвиняемый также опубликовал в социальной сети видеообращение, в котором продолжил угрожать.





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