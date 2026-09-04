Более сотни тбилисских абитуриентов случайно поступили в вуз в горном аджарском селе

04.09.2026 13:36





Более сотни выпускников из Тбилиси попали в курьезную и сложную ситуацию: они рассчитывали учиться в столице, но после объявления результатов Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) обнаружили, что зачислены в Учебный университет имени Святого Тбела Абусеридзе — вуз, расположенный в селе Хичаури Шуахевского муниципалитета в высокогорной Аджарии.



Университет основан в 2003 году по инициативе архиепископа Схалтского Спиридона (Абуладзе). Учебное заведение известно своими консервативными позициями и декларирует своей целью развитие культурной среды в высокогорных регионах Грузии.



Путаница возникла из-за названия: в отличие от большинства региональных учебных заведений (например, Батумского или Телавского госуниверситетов), в его официальном наименовании не указан населенный пункт. Чтобы уточнить локацию, абитуриентам требовалось проверять специальный электронный справочник (в нем 1275 страниц). Многие приняли вуз за Грузинский университет имени Святого Андрея Первозванного, который также находится под управлением Патриархии, но расположен в престижном столичном районе Ваке.



По данным грузинской службы Радио Свобода, «случайно» в университет Хичаури поступили 124 человека. Для сравнения в 2025 году этот вуз принял 42 новых студента, тогда как в 2026 году — уже 159 (из них лишь 35 — жители Аджарии).

Причиной массового попадания тбилисцев в Аджарию стали не только ошибки при чтении справочника, но и жесткая конкуренция. Из-за сокращения мест в столичных государственных вузах абитуриенты массово заполняли свои списки приоритетов «запасными» вариантами с низкими проходными баллами. Для многих такой «страховкой» оказались светские направления (от юриспруденции до бизнеса) в университетах Грузинской православной церкви.



Исследователь вопросов образования, член партии «Площадь свободы» Симон Джанашия подчеркнул, что произошедшее нельзя списывать исключительно на халатность поступающих.



«Если бы это была индивидуальная ошибка, число поступивших не выросло бы почти в четыре раза за год. В этом году у ребят было крайне мало времени на выбор, отсутствовала полноценная профориентация в школах, а из-за урезания квот в крупных вузах они хватались за любые доступные программы. Минобразования должно было четче прописать локацию в системе», — сказал Джанашия Радио Свобода.



1 сентября студенты и родители подали официальное заявление в Минобразования Грузии с просьбой включить их во вторичное зачисление либо обязать вуз ввести формат частично дистанционного обучения.



В ведомстве заявили, что процедура вторичного зачисления для них юридически невозможна. У студентов есть два пути: начать учебу в Хичаури, а через год перевестись в Тбилиси по программе мобильности, либо отказаться от статуса студента и сдавать ЕНЭ заново в следующем году.



В самом университете Хичаури не дают комментариев. Как пишет «Батумелеби», администрация вуза игнорирует их звонки и сообщения.



Регистрация в Хичаурском университете завершается 13 сентября, а учебный процесс начинается 15 сентября. У десятков тбилисских семей остается меньше недели, чтобы решить: собирать чемоданы в горное село, терять академический год или ждать ответа на коллективные обращения.



По данным Национального центра оценок и экзаменов (NAEC), в 2026 году без студенческого билета остались 5 539 из 39 689 участников ЕНЭ (около 14%). При этом 1 795 человек успешно сдали все предметы, но не поступили из-за слишком коротких списков программ и высокой конкуренции. Чтобы сгладить кризис, на этой неделе Минобразования объявило, что для этих 1 795 человек организуют повторное зачисление.



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