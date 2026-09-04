Париж, Берлин и Варшава обсудят ситуацию в Грузии на саммите Веймарского треугольника

04.09.2026 13:55





Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши — Жан-Ноэль Барро, Йоханн Вадефуль и Радослав Сикорский — включили ситуацию в Грузии в официальную повестку переговоров в рамках Веймарского треугольника. Их встреча проходит сегодня в немецком Веймаре и приурочена к 35-летию этого формата трехстороннего сотрудничества.



По данным МИД Польши, помимо ситуации в Грузии, дипломаты обсуждают продолжение поддержки Украины, противодействие возрастающей агрессии со стороны России, войну на Ближнем Востоке, а также вопросы трансатлантических отношений и европейской безопасности.



За последние годы Париж, Берлин и Варшава выстроили единую, довольно жесткую линию по отношению к правительству «Грузинской мечты», став главными критиками замороженного процесса евроинтеграции Грузии среди крупных стран ЕС.



В совместном заявлении по итогам парламентских выборов 2024 года главы МИД трех стран подчеркнули, что избирательный процесс не соответствовал стандартам государства-кандидата на вступление в ЕС. Тогда дипломаты указали на многочисленные нарушения, зафиксированные наблюдателями ОБСЕ/БДИПЧ, и призвали Тбилиси рассмотреть возможность проведения повторных выборов.



Веймарская тройка первой на национальном уровне имплементировала решение ЕС о приостановке безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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