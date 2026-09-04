В гурийском селе разгромили дом подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки

04.09.2026 13:33





В селе Насакирали Озургетского муниципалитета разгромили дом Гогиты Элиадзе, обвиняемого в жестоком убийстве своей 63-летней соседки Наргули Зоидзе.



Кадры с места происшествия распространил редактор местного агентства «Гуриис моамбе» Владимир Менабде. На них видны разбитые окна, выбитые двери, а также уничтоженная мебель и бытовая техника. По данным журналистов, за актом мести стоят родные и близкие погибшей женщины.



Согласно версии следствия, в ночь на 28 августа Элиадзе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в дом одинокой пенсионерки через окно и нанес ей более полусотни ножевых ранений. Задержать мужчину удалось 31 августа.



Изначально местные жители предполагали, что мотивом стало ограбление, однако позже правоохранители заявили, что причиной расправы мог стать давний конфликт.



Жестокое преступление потрясло весь район. Сельчане рассказывают, что в течение трех дней после убийства Элиадзе вел себя как ни в чем не бывало и даже пришел на панихиду к семье погибшей, чтобы выказать соболезнования.



На судебном заседании 2 сентября обвиняемый категорически отверг свою вину. Прокуратура, в свою очередь, заявила о наличии исчерпывающей доказательной базы — в частности, генетической экспертизы ДНК с перчаток, брошенных на месте преступления.



Суд удовлетворил ходатайство обвинения и избрал для Элиадзе меру пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.





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