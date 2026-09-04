Махашвили: Ираклий Гарибашвили пытается избежать юридической ответственности

04.09.2026 13:00





«Со стороны Ираклия Гарибашвили это попытка пустыми словами запугать представителей государства и воспрепятствовать юридическому процессу. За этим больше ничего не стоит», — заявил в эфире Первого канала Грузии председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.



По его словам, Ираклий Гарибашвили пытается избежать юридической ответственности.



«Ираклий Гарибашвили пытается избежать юридической ответственности. На основании каких доказательств он говорит — никаких у него нет, это пустые, ничего не значащие слова. Поэтому, какие бы политические мотивы они ни пытались приписать своим действиям и как бы ни пытались играть на чужом несчастье, никто не сможет избежать юридической ответственности.



С большой вероятностью, другие допросы также подтвердят, что они пытаются манипулировать судьбой или несчастьем других людей. Мы ни в чем никого не обвиняем — Ираклий Гарибашвили сам признал собственное преступление. В деле имеются конкретные доказательства, и прямо указывается на этого человека. К сожалению, высокопоставленные должностные лица указывают на то, что именно он совершил преступление.



С его стороны это попытка пустыми словами запугать представителей государства и воспрепятствовать юридическому процессу. За этим больше ничего не стоит», — заявил Махашвили.







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