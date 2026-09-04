Адвокат требует вернуть Хабеишвили телефон согласно решению суда

04.09.2026 12:01





«Несмотря на решение суда, Левану Хабеишвили не возвращают телефон — просим исполнить решение суда и вернуть находящемуся под стражей человеку фотографии и видео его детей», — заявил адвокат одного из лидеров «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, находящегося под стражей, Лаша Ткешеладзе.



По его словам, неисполнение судебного решения является уголовным преступлением.



«Проходит год с тех пор, как в результате так называемого следственного мероприятия СГБ Грузии изъяла телефон Левана Хабеишвили. Когда мы говорили им, что в этом телефоне находятся фотографии и видео детей Левана Хабеишвили, и просили вернуть указанный телефон, нам говорили, что не смогут вернуть его до тех пор, пока не будет решения суда. У меня на руках решение, в котором прямо прописано, что указанный телефон должен быть возвращён Левану Хабеишвили. Судья принял это решение три месяца назад, однако уже три месяца Левану Хабеишвили всё равно не возвращают телефон. Всем напомню, что неисполнение решения суда является уголовным преступлением. Если за один год вы не смогли взломать телефон Левана Хабеишвили, то и через 10 лет вы не сможете его взломать. Исходя из этого, просим исполнить решение суда и вернуть находящемуся под стражей человеку фотографии и видео его детей», — заявил Ткешеладзе.





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