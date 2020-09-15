

Несколько оппозиционных партий объединились в избирательный блок

15.09.2020 12:54





Политические партии «Единое национальное движение», «Республиканская партия», движения «Государство для народа», «Мы сами» и «Прогресс и свобода» объединились в избирательный блок.



Они будут участвовать в парламентских выборах 2020 года как блок «Сила в единстве».



«Общественность уже несколько месяцев интересует, распалась ли объединенная оппозиция. Вот мы стоим, она не то что распалась, но к ней добавились силы и ресурсы, в том числе интеллектуальные. Я обещаю вам, что это объединение, созданное в 2018 году, одержит решающую победу на парламентских выборах 2020 года, чтобы Грузия могла вернуть себе свободу на пути развития», — заявил председатель «Единого национального движения» Григол Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





