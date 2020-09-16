

Edison Research: Кандидатом а в премьеры от оппозиции Давида Бакрадзе желали бы видеть 25%, Георгия Вашадзе – 19%

16.09.2020 11:09





Согласно исследованию Edison Research, 25% опрошенного населения думает, что кандидатом в премьер-министры от оппозиционной коалиции, в случае победы, должен быть лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.



На вопрос, по вашему мнению, кто должен быть кандидатом в премьер-министры от оппозиционной коалиции, ответы в соответствии с результатами распределились следующим образом: Давид Бакрадзе – 25%; Георгий Вашадзе – 19%; Григол Вашадзе – 18%; Михеил Саакашвили – 15%.



По информации телекомпании «Формула», вопрос был задан тем избирателям, которые у руля парламента хотят видеть не «Грузинскую мечту», а другие партии. Согласно опросу, так думает 57% населения.



Для справки, опрос общественного мнения по заказу телекомпании формула провела авторитетная исследовательская компания Edison Research.



Исследование проведено в период с 25 августа по 7 сентября методом опроса с глазу на глаз. В рамках исследования в масштабе страны (кроме оккупированных территорий) путем случайного выборки опрошены 2 850 человек – жителей Грузии в возрасте от 18 лет и старше, обладающих правом голосовать на выборах. Погрешность результатов + - 2.0%



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