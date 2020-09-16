

Гахария: Грузия стала местом самой представительной встречей в туристическом секторе

16.09.2020 11:21





Грузию и Всемирную туристскую организацию связывает многолетнее успешное сотрудничество, которое становиться все более плодотворным, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на открытии 112-ом заседании Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).



«Приветствую вас в Грузии. Я рад, что Грузия стала местом самой выдающейся, представительной встречи туристического сектора, и я хотел бы с гордостью отметить, что для нас большая честь принимать вас. Грузию и Всемирную туристскую организацию связывает многолетнее успешное сотрудничество, которое становится все более плодотворным. Для нас очень важно, что это заседание впервые проходит за пределами Испании и именно Грузии. Генеральный секретарь Организации г-н Зураб Пололикашвили вместе с государствами-членами Исполнительного совета внес большой вклад в это решение, за что я хотел бы его лично поблагодарить. Такое представительное присутствие делегаций особенно ценится в связи с ограничениями передвижения в мире», — заявил Георгий Гахария.



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