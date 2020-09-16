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На проспектах Важа-Пшавела и Казбеги в Тбилиси будет задействована зонально-почасовая система парковки
16.09.2020 17:51
Следующим ареалом зонально-почасовой парковки станут проспекты Важа-Пшавела и Казбеги – об этом на заседании правительства муниципалитета заявил мэр столицы Кахи Каладзе.
Как он отметил, за подробной информацией гражданам следует обращаться в муниципальные павильоны, которые будут расположены также как на проспекте Пекина, на проспектах Важа-Пшавела и Казбеги.
«Мы продолжим внедрять зонально-почасовую систему парковки в Сабурталинском районе. Следующие будут проспекты Важа-Пшавела и Казбеги. Здесь тоже следует установить информационные киоски, чтобы граждане имели возможность получать исчерпывающую информацию в связи с этими новшествами. Местное население должно зарегистрироваться на нашем портале, в чем им помогут сотрудники мэрии Тбилиси», - заявил Кахи Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, с 10 сентября зональная парковочная система успешно действует на проспекте Пекина.
«Одним из направлений нашей транспортной политики является внедрение зонально-почасовой системы парковок. Проект уже успешно реализуется на нескольких локациях. Я хочу поблагодарить всех тех людей, кто пользуется этой системой. Очень хорошо сотрудничать с гражданами», - отметил Кахи Каладзе.
По словам мэра столицы, для задействования зонально-почасовой парковки подготовительные работы начнутся и в районе Ваке, на улицах Абашидзе и Палиашвили, а также на пересечении этих улиц.
«Хочу поручить вице-мэру Ираклию Хмаладзе начать осуществление аналогичного проекта в районе Ваке, в частности, на улицах Абашидзе, Палиашвили и пересекающих их улицах. Мы должны начать готовиться к введению подобной системы как в районе Ваке, так и по всему городу. Конечно же плата за парковку, в зависимости от района будет различной», - заявил Кахи Каладзе.
По разъяснению мэра Тбилиси, парковка будет бесплатной для владельцев электромобилей и лиц с ограниченными возможностями, а также водительских прав категории «А», владельцев лицензий на такси. Для гостей плата за парковку составит один лари в час.
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