

Каладзе: Мы не организуем концерты, мы их финансируем

16.09.2020 17:53





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, это ложь, будто бы мэрии Тбилиси приходится организовывать концерты в столице.



Как заявил Каладзе на заседании правительства Тбилиси, мэрия просто финансирует концерты.



«Распространяется ложная информация о том, будто бы мэрия Тбилиси организовывает различные концерты и мероприятия. У каждого мероприятия имеется организатор, и каждый обязан следовать рекомендациям.

Мы, конечно же, выразили поддержку представителям культурной сферы, финансируем по разным направлениям, будут это концерты, бэнды, певцы, мы это продолжим и никогда не оставим людей перед проблемой. На это в нашем бюджете было выделено около 3 миллионов лари», - заявил Каладзе.



С 10 сентября количество участников культурных и спортивных мероприятий под открытым небом ограничено до 200 человек; на открытых пространствах были запрещены ночные клубы. Ограничения коснулись свадеб, юбилеев, поминок и других социальных мероприятий, на которых число присутствующих составляет 10 человек. После этого, 12 сентября, с разрешения мэрии в саду Киквидзе прошел концерт. С разрешения мэрии 14-15-16 сентября в Тбилиси пройдет музыкальный фестиваль.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





