Капанадзе: Исследование IRI показало, что рейтинг «Грузинской мечты» идет вниз, а суммарный рейтинг оппозиции – вверх

17.09.2020 16:08





По заявлению руководителя избирательного штаба «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, исследование Международного республиканского института (IRI) показало, что рейтинг «Грузинской мечты» идет вниз, а суммарный рейтинг оппозиции – вверх.



По его словам, в обществе сформировалась готовность к фундаментальным изменениям



«По исследованию IRI, как и по другим исследованиям, видно одно, что рейтинг «Грузинской мечты» идет вниз, а суммарный рейтинг оппозиции – вверх. Более половины населения считает, что страна развивается в неверном направлении, или стоит на одном месте, что также плохо для правительства, и очень многие люди собираются идти на выборы. Эта комбинация хорошо указывает на существующий в обществе настрой, т.е. в обществе сформировалась готовность к фундаментальным изменениям, что и отмечается в этом исследовании. Следовательно, подход «Грузинской мечты», что все хорошо, ничего не нужно менять и все счастливы, является неверным, и в данном исследовании прослеживается именно это», - заявил Капанадзе.



По его словам, «Европейской Грузии» намерена представить населению свой план изменений и заверить граждан в том, что единственным выходом из ныне создавшегося кризиса – это осуществление этого плана, что предполагает уменьшение налогов, оставление большего количества денег в семьях, сокращение бюрократических расходов, задействование бизнеса, привлечение инвестиций и в итоге – обогащение.



Для справки, опрос провел Institute of Polling and Marketings в промежутке с 4 до 21 августа. В рамках исследования в масштабе всей Грузии путем прямого интервьюирования были опрошены 1 500 граждан. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (US Agency for International Development). Его средняя погрешность - 2.5%.



