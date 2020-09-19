

Гахария уверен, что «Грузинская мечта» победит в честной борьбе

19.09.2020 16:06





Правящая партия «Грузинская мечта» официально представила Гиви Чичинадзе в качестве кандидата в мажоритарные депутаты от Самтредиа, Цхалтубо, Вани и Хони. Мероприятие прошло в городе Вани (регион Имерети).



В своем слове премьер-министр Грузии Георгий Гахария рассказал о различных проектах реабилитации и инфраструктуры, реализуемых в Вани, и заявил, что благодаря совместной работе завтрашний день станет лучше.



Гахария рассказал о роли молодежи в построении будущего страны. По его словам, каждому молодому человеку должны быть предоставлены равные условия, независимо от места проживания.



«Каждый должен иметь возможность получать образование, равные возможности, медицинскую и социальную помощь. Это наша главная цель. Уверен, что вместе мы победим для достижения этой цели. Самое главное, это будет победа в честной борьбе, победа не одной партии, а всей страны», — сказал Георгий Гахария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





