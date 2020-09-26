

Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против белорусских чиновников

26.09.2020 11:15





Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко.



В т.н. «черный список» Литвы и Эстонии вошли 98 лиц, Латвии — 101.



Санкции введены против должностных лиц правительства, судей и представителей силовых структур Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и разгон мирных демонстрантов.



Санкции в отношении белорусских чиновников продлятся до 30 августа 2025 года. ЕС также рассматривает возможность введения аналогичных санкций, хотя Кипр пока блокирует решение. О санкциях стало известно после инаугурации Лукашенко. Западные страны не признают результаты августовских выборов в Беларуси.



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