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Саломе Зурабишвили выразила соболезнование Украине в связи с авиакатастрофой


26.09.2020   21:17


Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнование в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Украине.

«Очень больно было услышать о гибели молодых кадетов и пилотов в авиакатастрофе на востоке Украины. Мои мысли с семьями погибших и украинским народом», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

В Украине в результате в крушения военно-транспортного самолета погибли 25 человек.

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