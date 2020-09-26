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Саломе Зурабишвили выразила соболезнование Украине в связи с авиакатастрофой
26.09.2020 21:17
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнование в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Украине.
«Очень больно было услышать о гибели молодых кадетов и пилотов в авиакатастрофе на востоке Украины. Мои мысли с семьями погибших и украинским народом», — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
В Украине в результате в крушения военно-транспортного самолета погибли 25 человек.
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