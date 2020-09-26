

Саакашвили: Мы не можем больше терять время

26.09.2020 21:19





По словам бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, у него есть точный план того, как сократить распространение коронавируса так, чтобы экономика не пострадала. Об этом он говорит в видеообращении, которое публикует на своей странице в Facebook.



Он обращается к общественности и отмечает, что если к власти придут «Национальное движение» и объединенная оппозиция, страна снова начнет быстро двигаться вперед. По словам экс-президента, угроза для Бидзины Иванишвили - не Саакашвили, а стремительное развитие Грузии.



«Какова нынешняя тактика существующего олигархического порядка. В качестве первой линии обороны они используют некоторую часть оппозиционных групп, которым дали задание активно ругать Саакашвили, некоторые из них делают это и по собственному желанию, потому что Иванишвили знает, что самая большая угроза для него - не моя личность, а быстрое развитие и прогресс Грузии и это то, что связано со мной. Грузинский народ знает, что в случае прихода «Национального движения» и объединенной оппозиции, вновь начнется быстрое движение вперед, страна выйдет из болота и это будет самым большим наказанием, а не некое уголовное преследование, реванш, против которого я лично категорически, и этого не произойдет, потому что стране нельзя ходить по одному и тому же кругу, но их наказанием будет наше быстрое развитие, поэтому они боятся нас больше всего», - заявил Саакашвили.



По его словам, «грузинский народ знает, что в мое время экономика выросла в 4 раза, а при вас сократилась».



«Грузинский народ знает, что в наше время был быстрый прогресс, включая утверждение позиции Грузии во всем мире, а в ваше время Грузия практически исчезла с карты. Грузинский народ хорошо знает, что в наше время произошло возрождение и укрепление в Грузии веры, традиционных ценностей, в наше время был восстановлен храм Баграта, сотни памятников, а вы разрушили Гелати…



…Сейчас мы больше не можем терять время, у Грузии есть отличные перспективы. Для нас это либо победа, либо гибель перспективы Грузии, либо победа, либо смерть будущего наших детей, либо победа, либо смерть грузинской государственной идеи. Смерти места быть не должно, это должна быть победа, и только победа и так и будет!», - заявляет Саакашвили.



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