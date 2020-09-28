

Саакашвили: Грузия, Азербайджан и Армения должны быть как страны Балтии

28.09.2020 16:23





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили отозвался на обострение ситуации в Нагорном Карабахе и призвал страны Южного Кавказа не позволять внешним силам разделить их.



«Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией вызывают большую озабоченность у всех, кто считает важным мир в нашем регионе и благополучие наших народов. Большей ценности на сегодня не существует. Вот почему я с большой болью в сердце наблюдаю за эскалацией ситуации и человеческими жертвами.



Моя позиция вполне ясна и основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики и ничто не изменит этого. Конечно же, в то же время все, кто изгнан из этого региона, имеют право вернуться в свои дома и все, кто там уже живет, имеют право жить там в мире и их права должны быть соблюдены.



Грузия заинтересована в братских и дружественных отношениях между тремя кавказскими народами. Наше будущее должно быть таким, как отношения между тремя странами Балтии, и только внешние силы заинтересованы в том, чтобы разделить нас и господствовать, и мы никогда не должны позволять им это!», — написал Михеил Саакашвили на своей странице в фейсбуке.





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