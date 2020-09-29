

Гахария: Самое важное для нас – представить новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря

29.09.2020 17:14





«Самое важное для нас – представить функцию, новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря, что является для нас окном возможностей для углубления наших отношений с НАТО,» - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на совместной пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



По словам главы правительства, в ходе встречи стороны совместно отметили, что в прошлом году между НАТО и Грузией было очень динамичное сотрудничество на практическом уровне, в том числе в плане учений.



«2019 год был особенно замечательным в этом контексте. В то же время мы подтверждаем готовность продолжать реформы в различных направлениях, что очень важно. Сотрудничество между НАТО и Грузией должно углубляться. Самая важная часть для нас – представить функцию, новую роль Грузии в сфере безопасности Черного моря. Это окно наших возможностей для того, чтобы углубить отношения с НАТО. В то же время, очень важны те выборы, которые очень скоро состоятся в Грузии. Грузия подтверждает, что сделает все для проведения свободных и справедливых выборов. Это будет еще одним шагом вперед на пути к консолидации страны, и дальнейшими шагами станет углубление отношений с НАТО в политическом измерении», - отметил Георгий Гахария.



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