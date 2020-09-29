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НАТО призывает Россию прекратить признание регионов Абхазии и «Южной Осетии» и вывести свои войска


29.09.2020   17:44


Грузия является одним из самых важных партнеров НАТО, мы все можем гордиться тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться тем, что делаете для нашей общей безопасности, а также вашим вкладом в миссии НАТО, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, проведенной после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи был обсужден вопрос близкого сотрудничества Грузии и НАТО в связи с безопасностью Черноморского регионе, в частности, речь шла об еще большем углублении этого сотрудничества.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии.

«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международного признанных границах. Призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и «Южной Осетии» и вывести собственные войска», - отметил генсек НАТО.

По его словам, НАТО приветствует достигнутый Грузией прогресс. Вместе с тем он подчеркнул и необходимость проведения парламентских выборов в Грузии в соответствии с международными стандартами.

«Надеемся, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с международными стандартами. Это важно для НАТО и для Грузии», - отметил генеральный секретарь НАТО.

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