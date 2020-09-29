

НАТО призывает Россию прекратить признание регионов Абхазии и «Южной Осетии» и вывести свои войска

29.09.2020 17:44





Грузия является одним из самых важных партнеров НАТО, мы все можем гордиться тем, что делаем вместе, и вы можете гордиться тем, что делаете для нашей общей безопасности, а также вашим вкладом в миссии НАТО, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, проведенной после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.



По его словам, в ходе сегодняшней встречи был обсужден вопрос близкого сотрудничества Грузии и НАТО в связи с безопасностью Черноморского регионе, в частности, речь шла об еще большем углублении этого сотрудничества.



Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии.



«НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международного признанных границах. Призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и «Южной Осетии» и вывести собственные войска», - отметил генсек НАТО.



По его словам, НАТО приветствует достигнутый Грузией прогресс. Вместе с тем он подчеркнул и необходимость проведения парламентских выборов в Грузии в соответствии с международными стандартами.



«Надеемся, что выборы в Грузии пройдут в соответствии с международными стандартами. Это важно для НАТО и для Грузии», - отметил генеральный секретарь НАТО.



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