

Саакашвили сделал очередное заявление по поводу монастырского комплекса Давид-Гареджи

30.09.2020 13:48





Они собираются вывести людей азербайджанского происхождения, проживающих в Москве, которые скажут, что заплатили деньги и мы продали грузинскую землю, — об этом заявил председатель исполкома Совета по реформам Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.



Саакашвили заявляет, что на каждой встрече поднимался вопрос об окончательной делимитации границы и чтобы Давид Гареджи был полностью узаконен.



«То, что вчера они позволили себе о наших отношениях с Азербайджаном, что позволили себе в отношении нашего самого важного памятника, нашего святейшего места, Гареджи, является давно спланированной провокацией. Об этом журналисты говорят уже несколько недель.



Я хотел бы рассказать вам, каковы следующие этапы этой провокации — сначала они собираются заставить говорить бывшего замминистра иностранных дел Манджгаладзе, который скажет, что он получил какие-то задания от меня или кого-то еще по отчуждению этих территорий. Затем они собираются вывести людей этнически азербайджанского происхождения, проживающих в Москве, которые скажут, что заплатили — 30 миллионов или 80, что родится в голове пропагандистам «ФСБ» и Иванишвили, за отчуждение этих земель, а затем они построят на этом историю о том, что мы продали грузинскую землю. На самом деле все наоборот.



Во время моего правления мы поднимали этот вопрос на каждой встрече, чтобы наконец произошла делимитация границы и Давид Гареджи был полностью узаконен, как суверенная территория Грузии. Более того, у нас был серьезный прогресс с Азербайджаном в этом направлении, и главным фактом остается то, что в наше время никто бы ни осмелился не позволить грузинам войти в Гареджи, а теперь, во времена Иванишвили, грузинским паломникам, гражданам Грузии просто перекрыли вход в самый важный памятник Грузии, перекрыли возможность прикоснуться к своим святыням, своей историей, своей культурой.



Это случилось в их времена. В то же время, в их времена наши отношения со всеми нашими соседями упали до исторического минимума, и это очень опасная ситуация. Тот факт, что эта провокация происходит на фоне той напряженности и войны, которая сейчас идет между Азербайджаном и Арменией, в которой активно участвует Москва, не является случайным», — заявил Михеил Саакашвили.



Вчера Генеральная прокуратура распространила заявление о том, что расследует факт осуществления действий по передаче части территории Грузии иностранному государству.



По информации прокуратуры, начало расследования основывается на письменной информации Министерства обороны Грузии, касающейся деятельности Правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственных границ Грузии. Как заявляют в прокуратуре, согласно полученной информации от Минобороны, некоторые участки грузино-азербайджанской государственной границы были неправомерно согласованы комиссией в ущерб территориальным интересам нашей страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





