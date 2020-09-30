

Экс-генсек НАТО: нельзя позволить России накладывать вето на решение Грузии о вступлении в НАТО и ЕС

30.09.2020 13:58





Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что России нельзя позволить накладывать вето на решение Грузии о вступлении в НАТО и Европейский союз.



По словам Расмуссена проведение свободных и справедливых выборов в соответствии с высокими демократическими стандартами является предпосылкой для членства в НАТО. В то же время, по словам бывшего генсека альянса, Грузия уже соответствует ряду критериев, необходимых для членства в НАТО, например, очень высоким военным стандартам.



«Вы подготовили почву [для членства]. Мы не должны позволять России накладывать вето на решение Грузии о вступлении в НАТО или Европейский Союз. Это зависит от грузин. Тбилиси и Брюссель должны определять путь к членству Грузии, а не Кремль. Мы должны обозначить принцип, согласно которому любое суверенное государство в Европе имеет право принимать решение о своей принадлежности к Североатлантическому союзу», — заявил Андерс Фог Расмуссен.



Андерс Фог Расмуссен — один из тех, кто считает, что Грузия должна начать дискуссию о присоединении к Альянсу, при условии, что статья 5 Договора НАТО о коллективной обороне не будет распространиться на Абхазию и т.н.Южную Осетию.



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