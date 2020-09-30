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Расмуссен: Организация и проведение свободных и справедливых выборов является обязательным условием членства в НАТО


30.09.2020   15:10


Организация свободных и справедливых выборов и их проведение в соответствии с высокими демократическими стандартами является обязательным условием для членства в НАТО, - об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на виртуальной пресс-конференции, на которой состоялась презентация договоренности о добросовестном участии в выборах.

По его словам, предотвратить попытку вмешательства внешних сил невозможно, однако власти Грузии должны противодействовать этой попытке.

«Мы не дадим Кремлю возможности иметь орудие, чтобы заблокировать путь Грузии в НАТО и ЕС посредством вмешательства в выборы», - отметил Расмуссен.

Бывший генсек НАТО также коснулся достижений Грузии и отметил, что Грузия реализует строгие критерии, необходимые для членства в НАТО.

«Военные стандарты уже очень высоки и соответствуют стандартам НАТО. Кроме того, многое делается и в гражданском секторе, чтобы страна приблизилась к стандартам НАТО. Так что, с этой точки зрения, вы готовите почву», - заявил Расмуссен.

По его словам, у России не должно быть права влиять на выбор Грузии стать членом Евросоюза и НАТО.

«Мы не должны давать России право блокировать решение Грузии о вступлении в Евросоюз или НАТО. Продвижение Грузии на пути в ЕС должно решаться Тбилиси и Брюсселем, а не Кремлем», - подчеркнул Расмуссен.

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