

Расмуссен: Организация и проведение свободных и справедливых выборов является обязательным условием членства в НАТО

30.09.2020 15:10





Организация свободных и справедливых выборов и их проведение в соответствии с высокими демократическими стандартами является обязательным условием для членства в НАТО, - об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на виртуальной пресс-конференции, на которой состоялась презентация договоренности о добросовестном участии в выборах.



По его словам, предотвратить попытку вмешательства внешних сил невозможно, однако власти Грузии должны противодействовать этой попытке.



«Мы не дадим Кремлю возможности иметь орудие, чтобы заблокировать путь Грузии в НАТО и ЕС посредством вмешательства в выборы», - отметил Расмуссен.



Бывший генсек НАТО также коснулся достижений Грузии и отметил, что Грузия реализует строгие критерии, необходимые для членства в НАТО.



«Военные стандарты уже очень высоки и соответствуют стандартам НАТО. Кроме того, многое делается и в гражданском секторе, чтобы страна приблизилась к стандартам НАТО. Так что, с этой точки зрения, вы готовите почву», - заявил Расмуссен.



По его словам, у России не должно быть права влиять на выбор Грузии стать членом Евросоюза и НАТО.



«Мы не должны давать России право блокировать решение Грузии о вступлении в Евросоюз или НАТО. Продвижение Грузии на пути в ЕС должно решаться Тбилиси и Брюсселем, а не Кремлем», - подчеркнул Расмуссен.



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