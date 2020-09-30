

Самадашвили: Будет дан ответ на все преступления, нападения и физическую расправу над людьми

30.09.2020 15:12





На все преступления, нападения и физическую расправу над людьми будет дан ответ, - об этом заявила журналистам в связи с событиями в Марнеули член фракции «Национальное движение» Саломе Самадашвили.



Она отметила, что не ждет, что произошедшее будет расследовано нынешней властью, однако в ближайшем будущем будет возможность расследовать все преступления.



«То, что происходит в Марнеули, это организованная кампания запугивания против политических оппонентов, медиа, простых граждан, которые хотят принимать активное участие в политическом процессе и зафиксировать свою гражданскую позицию. Все это означает, что власти действительно убеждены в том, что эти выборы закончатся для них очень плачевным результатом, поэтому перешли напрямую к кампании насилия и запугивания. Наш ответ на это таков, что в первую очередь, в связи с этой ситуацией мы должны соблюдать единую позицию, и, насколько мне известно, сегодня соберутся представители политических партий и сделают совместное заявление. Мы обратимся к международному сообществу и введем в связи с этим в курс дела. Разумеется, фиксируются все эти факты насилия, которые осуществляются против журналистов и независимых СМИ, политической оппозиции, и все это будет расследовано. Я не верю и не ожидаю, что это преступление будет расследовано нынешней властью, но это будет возможным в ближайшем будущем, и, конечно же, будет дан ответ на все преступления, нападения и физические расправы по отношению к людям», - заявила Самадашвили.



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