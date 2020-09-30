

За рубежом будут открыты 55 избирательных участков

30.09.2020 21:28





По словам пресс-спикера ЦИК Грузии Аны Микеладзе, дополнительные избирательные участки будут открыты в Сан-Франциско и итальянском городе Бари.



Как заявила Анна Микеладзе в программе «Актуальная тема» в эфире «Палитраньюс», к парламентским выборам избирательная администрация откроет 55 избирательных участков в 38 странах мира.



"Чтобы каждый из избирателей, находящихся за границей, мог участвовать в выборах, они должны пройти в соответствующем порядке консульскую регистрацию, для этого они могут использовать специальную электронную веб-страницу и зарегистрироваться на консульском веб-сайте. На данном этапе будут открыты 55 избирательных участков, и мы надеемся, что избиратели за рубежом будут максимально активными.



К тому же, дополнительные избирательные участки будут открыты в Сан-Франциско, где они раньше не открывались, и в итальянском городе Бари», - сказала Анна Микеладзе.



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