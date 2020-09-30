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Талаквадзе подвел итоги работы парламента Грузии 9 созыва
30.09.2020 21:32
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе подвел итоги работы парламента 9 созыва за четыре года.
По словам Талаквадзе, важнейшей реформой парламента девятого созыва является конституционная реформа, в результате которой сегодня в Грузии действует конституция европейского типа, основанная на национальных интересах.
Как пояснил Талаквадзе, очень важно, что парламент 9-го созыва изменил избирательную систему.
«По существу мы перешли на пропорциональную систему, а с 2024 года страна перейдет на полностью пропорциональную систему», — подчеркнул Талаквадзе.
Кроме того, Талаквадзе обратил внимание на такие законодательные реформы, как «Кодекс прав ребенка», пакеты реформ в сфере энергетики, по борьбе с дискриминацией женщин и домашним насилием.
Спикер парламента поблагодарил всех коллег, которые на протяжении этих лет участвовали в политическом процессе.
В завершение спикер парламента Грузии также коснулся предстоящих парламентских выборов и отметил, что Грузия готова провести честные и демократические выборы по существу по пропорциональной системе.
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