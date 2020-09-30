

Партия «Лело для Грузии» представило избирательный список

30.09.2020 22:37





Политическое объединение «Лело для Грузии» представило избирательный список партии.



Как заявил основатель «Лело» Мамука Хазарадзе, представленная «Лело» команда готова бороться «вместе с народом и для народа» за коренные изменения в Грузии.



Первая тридцатка «Лело» выглядят так:



Мамука Хазарадзе

Бадри Джапаридзе

Давид Усупашвили

Ана Нацвлишвили

Ираклий Купрадзе

Пикрия Чихрадзе

Каха Кожоридзе

Григол Гегелия

Леван Коберидзе

Саба Буадзе

Гигла Микаутадзе

Лана Галдава

Тамаз Датунашвили

Леван Самушия

Георгий Мордехашвили

Медея Метревели

Мамука Кацитадзе

Сосо Вахтангашвили

Софи Шаманиди

Георгий Сиоридзе

Николоз Черкезишвили

Тамар Шавгулидзе

Георгий Канашвили

Александр Ахвледиани

Джамбул Хозреванидзе

Мурад Мурадов

Екатерина Квливидзе

Паата Цивадзе

Сосо Липартелиани

Тамар Белкания



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





