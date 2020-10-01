

Михаила Саакашвили лишили звания почетного доктора Ереванского университета

01.10.2020 16:18





Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили лишен звания почетного доктора Ереванского госуниверситета, сообщил в «Фейсбуке» министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.



«Научный совет Ереванского государственного университета единогласно проголосовал за лишение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили звания почетного доктора», — написал министр образования.



Напомним, что до этого бывший президент написал на своей странице в «Фейсбук», что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана и этого не изменить. По его словам, у всех, кто изгнан из данного региона, есть право вернуться в свои дома, те, кто уже там живет, могут жить спокойно.



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