

Большая свадьба без невесты – оппозиция оценивает презентацию программы «Грузинской мечты»

02.10.2020 19:34





Оппозиция оценивает предвыборную программу правящей команды – оппоненты властей считают, что для них главное заработать много денег, а пришедшая с обещанием халявных денег и рабочими местами команда, не может предложить народу ничего нового.



«Не хватало еще шалахо (грузинский народный танец - ред.), а затем заявления «Гуляйте на свадьбе без невесты» - где программа? Вчера состоялась большая свадьба, а невесты не было. Говорили не о 8-летнем прошлом, которое принесло несчастья стране, а уделили все время девятилетнему правлению властей, предшествующим этим 8 годам. Вчерашний день Бидзины Иванишвили был призывом отчаянного человека, это был реквием партии, идущей на свалку истории» – говорит депутат ЕНД Роман Гоциридзе.



По оценке депутата «Европейской Грузии» Отара Кахидзе, правящая команда живет в совершенно другой Грузии. «Они понятия не имеют, что происходит в стране, каков уровень безработицы и бедности, что означает экономический спад, и это происходит вовремя господства миллиардера» - сказал Отар Кахидзе.



По заявлению лидера платформы «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, представление предвыборной программы «Грузинской мечты» было прямой насмешкой.



«Команда миллионеров сказала нам, что мы живем хорошо, нет преступности, и если где-то есть бедность, то это не наша вина. Это катастрофическая безответственность. Эти люди лжецы, и у них одна цель - заработать много денег» – сказал Георгий Вашадзе.



Напомним, что 1 октября «Грузинская мечта» представила свою предвыборную программу. В этот день стал известен полный избирательный список партии.





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