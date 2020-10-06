

Каладзе: Мы никому не позволим устраивать в городе беспорядок

06.10.2020 14:00





«Есть законы, которым должен следовать каждый, мы никому не позволим устраивать в городе беспорядок», — так ответил мэр Тбилиси Каха Каладзе лидеру «Стратегии Агмашенебели» Георгию Вашадзе, который обвиняет Каладзе в воспрепятствовании избирательной кампании.



Мэр Тбилиси называет заявление Вашадзе несерьезным и отмечает, что все политические образования имеют возможность без проблем проводить избирательную кампанию, но также все должны соблюдать существующие правила.



«Я не знаю, что ответить на это заявление. Несерьезное заявление от несерьезных людей. Что касается избирательной кампании, то у всех политических партий есть возможность проводить кампанию без каких-либо проблем. У них есть возможность встречаться с общественностью, поделиться своим видением, мнениями о развитии страны. Никто им не мешает. Есть законы, есть правила, которым должен следовать каждый, мы никому не позволим устраивать в городе беспорядок», — заявил Каха Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





