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Посольство Армении опровергает очередную дезинформацию, направленную против Грузии
06.10.2020 16:42
Посольство Армении в Грузии распространяет заявление и опровергает распространившуюся информацию о том, что Грузия препятствует ввозу в Армению топлива и гуманитарной помощи.
«Эта информация не соответствуют действительности. С транспортировкой топлива и гуманитарной помощи проблем не существует», - отмечается в заявлении, распространенном посольством.
По их же информации, посольство Армении находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Грузии.
«В случае любых проблем, связанных с транзитом по территории Грузии, для оперативного решения вопроса незамедлительно свяжитесь с посольством Армении в Грузии», - сказано в заявлении.
Посольство Армении в Грузии призывает всех воздержаться от распространения дезинформации, так это напрямую вредит государственным интересам Армении.
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